Выдвижение Трампа кандидатом в президенты США поддерживают 49% республиканцев

Выдвижение бывшего американского лидера Дональда Трампа кандидатом от Республиканской партии на высший государственный пост США поддерживают 49% ее сторонников в стране.

Выдвижение бывшего американского лидера Дональда Трампа кандидатом от Республиканской партии на высший государственный пост США поддерживают 49% ее сторонников в стране.

Как передает Report , об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного совместно агентством Reuters и службой Ipsos.

Согласно этим данным, выдвижение кандидатом в президенты США от республиканцев экс-постпреда при ООН Никки Хейли одобряют 12% респондентов, губернатора штата Флорида Рона Десантиса - 11%, бизнесмена Вивека Рамасвами - 4%, бывшего губернатора штата Нью-Джерси Криса Кристи - 4%.

Еще 22% участников опроса выступили в поддержку других политиков или не дали ответа.

Отметим, что ранее Кристи объявил о выходе из предвыборной гонки.