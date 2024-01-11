Выдвижение Трампа кандидатом в президенты США поддерживают 49% республиканцев

Выдвижение бывшего американского лидера Дональда Трампа кандидатом от Республиканской партии на высший государственный пост США поддерживают 49% ее сторонников в стране.
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Согласно этим данным, выдвижение кандидатом в президенты США от республиканцев экс-постпреда при ООН Никки Хейли одобряют 12% респондентов, губернатора штата Флорида Рона Десантиса - 11%, бизнесмена Вивека Рамасвами - 4%, бывшего губернатора штата Нью-Джерси Криса Кристи - 4%.
Еще 22% участников опроса выступили в поддержку других политиков или не дали ответа.
Отметим, что ранее Кристи объявил о выходе из предвыборной гонки.