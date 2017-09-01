Баку. 1 сентября. REPORT.AZ/ Выдача виз США гражданам России возобновилась с 1 сентября, но только в Москве.

Как сообщает Report со ссылкой на DW, в генконсульствах США в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке процесс выдачи виз по-прежнему приостановлен.

Выдача американских виз в генконсульствах на территории России зависит от решения ряда технических вопросов, сообщил журналистам генконсул США в РФ Лоренс Тоби. Он добавил, что "уменьшение численности дипсостава нанесло серьезный удар по нашим возможностям".

"Нам приходится переорганизовывать работу. Нашим сотрудникам приходится проходить подготовку для того, чтобы брать на себя новые функции", - сказал Тоби.