Выброс газа на угольной шахте в Китае привел к четырем жертвам

Баку. 7 августа. REPORT.AZ/ Четыре человека погибли, еще девять числятся пропавшими без вести в результате инцидента с выбросом газа на одной из угольных шахт китайской юго-западной провинции Гуйчжоу.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщили во вторник местные власти.

Инцидент произошел в шахте "Цзымуцзя" в городе Паньчжоу в понедельник около 21.10 по местному времени, когда по пока невыясненной причине произошел выброс угля и газа. Четыре человека погибли на месте.

В настоящий момент продолжается поисково-спасательная операция, начато расследование.