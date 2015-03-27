Выборы в верхнюю палату парламента пройдут в Таджикистане

Баку. 27 марта. REPORT.AZ/ Выборы в Маджлиси милли (верхнюю палату парламента) пройдут в пятницу в Таджикистане, сообщил РИА "Новости" руководитель аппарата Центральной комиссии по выборам и референдумам республики Адуманон Додозода.

Маджлиси милли состоит из 33 членов, 25 из которых избираются путём тайного голосования, а восемь остальных членов назначаются президентом Таджикистана. В этой палате все административно-территориальные единицы республики имеют равное количество представителей. Членом Маджлиси милли может быть избран гражданин, достигший 35-летнего возраста и имеющий высшее образование. Каждый экс-президент является пожизненным членом Маджлиси милли, если сам не откажется от этого статуса.

"Выборы пройдут в пяти округах, где будут избраны 25 членов верхней палаты парламента", - сказал он.

Выборы состоятся в городах Хороге, Худжанде, Курган-Тюбе и в двух столичных округах - в здании мэрии Душанбе и в комплексе Кохи Вахдат. Мэр Душанбе Махмадсаид Убайдуллоев выдвинут кандидатом в члены верхней палаты парламента. Он является спикером этой палаты парламента 15 лет. Данная должность в стране является второй по значимости после поста президента республики.

Кандидатами в члены Маджлиси милли также выдвинуты главы Горно-Бадахшанской автономной, Хатлонской и Согдийской областей, руководители некоторых городов и районов республики, а также образовательных и научных учреждений.

Двухпалатный парламент появился в Таджикистане в 1999 году и сменил однопалатный. Нижняя палата парламента - Маджлиси намояндагон, отмечает Report.