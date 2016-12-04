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    Выборы в Узбекистане состоялись: проголосовали более 33% избирателей

    Уже проголосовали 6,89 миллиона избирателей, или 33,73% от общего списка

    Баку. 4 декабря. REPORT.AZ/ Выборы президента Узбекистана признаны состоявшимися.

    Как сообщает Report со ссылкой на Sputnik, об этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии.

    По состоянию на 11:00 часов из 20 миллионов 428 тысяч 891 граждан, внесенных в списки избирателей, уже проголосовали более 33,73% избирателей.

    На этот пост претендуют четыре кандидата - и. о. главы государства Шавкат Мирзиев, а также входящие в руководство трех национальных партий Хатамжон Кетмонов, Сарвар Отамурадов и Наримон Умаров.

    Внеочередные выборы в Узбекистане были назначены после смерти бывшего президента Ислама Каримова. Он умер 2 сентября 2016.

    Отметим, что аналитики не сомневаются, что победу на выборах одержит Шавкат Мирзиеев.

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