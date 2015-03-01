 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​Выборы в Таджикистане признаны состоявшимися

    К трем часам дня в них приняли участие уже больше 74%

    Баку. 1 марта. REPORT.AZ/ Парламентские выборы в Таджикистане признаны состоявшимися, к трем часам дня по местному времени в них приняли участие уже больше 74%.

    Как передает Report, об этом объявил таджикский Центризбирком.

    За 63 депутатских места в национальном парламенте борются восемь политических партий, однако все без исключения эксперты предсказывают безоговорочную победу правящей Народно-демократической партии, возглавляемой президентом страны Эмомали Рахмоном.

    Единственным соперником НДПТ, имеющим шансы на прохождение в парламент, является Партия исламского возрождения Таджикистана, набравшая на прошлых выборах больше 8% голосов.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi