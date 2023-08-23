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Выборы в США окажут влияние на поддержку Украины

Выборы в США окажут влияние на поддержку Украины Президентские выборы в США окажут влияние на поддержку Украины, сказал на пресс-конференции в Киеве в среду президент Украины Владимир Зеленский.
Другие страны
23 августа 2023 г. 20:36
Выборы в США окажут влияние на поддержку Украины

Президентские выборы в США окажут влияние на поддержку Украины, сказал на пресс-конференции в Киеве в среду президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Год электоральных соревнований, год выборов. Это, безусловно, будет иметь влияние на поддержку Украины. Безусловно, это может повлиять как положительно, так и негативно. Мы со своей стороны будем делать все, чтобы поддержка Соединенных Штатов не уменьшалась", - сказал он.

По словам Зеленского, "мы отдаем все свое время, свою энергию, чтобы постоянно работать с Соединенными Штатами. Сегодня я тоже встречаюсь с представителями Конгресса Соединенных Штатов. Есть у нас разные встречи, в общем смысле они достаточно публичны и потому я очень на это рассчитываю".

Он отметил "риски" по поводу того, что есть некоторые голоса у Республиканской партии, но "многие голоса у Республиканской партии есть, которые и нас поддерживают".

"Сейчас глава моего Офиса общается (именно сейчас) с Джеком Салливаном. У нас разные поднимаются вопросы относительно формулы мира, поддержки оружия, усиления нашей ПВО", - сказал он.

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