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Выборы в США: конкурент Трампа пообещал "отдать" России украинские территории

Выборы в США: конкурент Трампа пообещал "отдать" России украинские территории Потенциальный кандидат в президенты США от Республиканской партии Вивек Рамасвами заявил, что признает оккупированные территории Украины российскими, а также закроет Украине путь в НАТО в случае победы.
Другие страны
29 августа 2023 г. 06:18
Выборы в США: конкурент Трампа пообещал отдать России украинские территории

Потенциальный кандидат в президенты США от Республиканской партии Вивек Рамасвами заявил, что признает оккупированные территории Украины российскими, а также закроет Украине путь в НАТО в случае победы.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, в своей колонке он пообещал отвергнуть "кровожадные изречения полезных идиотов, проповедующих беспроигрышную войну". "Чем дольше продолжается война в Украине, тем яснее становится, что победитель в ней только один: Китай. Я поведу Америку от морализма к реализму, совершив обратное тому, что сделал Никсон в 1972 году: Я поеду в Москву в 2025 году", - написал Рамасвами.

Он обещает обеспечить "мир" в Украине на условиях, которые называет выгодными для Штатов. "Администрация Байдена по глупости пытается заставить Си бросить Путина. На самом деле, мы должны заставить Путина бросить Си", - отметил политик.

"Я прекращу санкции и верну Россию на мировой рынок. Таким образом, я возвышу Россию в качестве стратегической преграды на пути китайских замыслов в Восточной Азии", - добавил он.

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Версия на азербайджанском языке Trampın seçkilərdə rəqibi: "Sanksiyalara son qoyacağam və Rusiyanı dünya bazarına qaytaracağam"

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