Выборы в нижнюю палату парламента пройдут в Чехии

Выборы нового состава Палаты депутатов (нижней палаты) парламента Чехии, в которой происходит основной законотворческий процесс, и которая оказывает значительно большее влияние на все стороны жизни чешского общества, чем Сенат (верхняя палата), начинаются

Выборы нового состава Палаты депутатов (нижней палаты) парламента Чехии, в которой происходит основной законотворческий процесс, и которая оказывает значительно большее влияние на все стороны жизни чешского общества, чем Сенат (верхняя палата), начинаются в пятницу в Чехии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, голосование продлится два дня.

Около 15 тыс избирательных участков откроются в 14:00 по среднеевропейскому времени (16:00, бакинское время) и закроются в 23:00.

В субботу голосование начнется в 10:00 и завершится в 16:00 по бакинскому времени. Более 8 млн избирателей республики, население которой составляет около 10,7 млн, определят, какие из 22 зарегистрированных на выборах политических партий и движений, а также партийных коалиций обеспечат своих кандидатов депутатскими мандатами.

Итоги опросов избирателей свидетельствуют, что самые высокие шансы на победу имеет центристское политическое движение АНО ("Акция недовольных граждан"), возглавляемое премьер-министром Чехии Андреем Бабишем. Преодолеть установленный законом барьер в 5% голосов избирателей и провести своих представителей в нижнюю палату парламента, состоящую из 200 депутатов, смогут также леволиберальная Чешская пиратская партия, составившая коалицию с центристским движением "Старосты и независимые"; коалиция "Вместе", в которую входят Гражданская демократическая партия, христианские демократы и партия "Традиция Ответственность Процветание 09"; политическое движение "Свобода и прямая демократия"; Коммунистическая партия Чехии и Моравии; Чешская социал-демократическая партия и образованное 8 апреля центристское политическое движение Prisaha ("Клятва").

АНО, как следует из результатов опросов, может набрать на парламентских выборах от 22% до 32,4% голосов избирателей. С трудом преодолеть барьер в 5% смогут коммунисты, социал-демократы и Prisaha.