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Выборы в Национальный совет Австрии состоятся 29 сентября

Выборы в Национальный совет Австрии состоятся 29 сентября Очередные выборы в Национальный совет (нижняя палата парламента) Австрии пройдут 29 сентября.
Другие страны
13 февраля 2024 г. 16:46
Выборы в Национальный совет Австрии состоятся 29 сентября

Очередные выборы в Национальный совет (нижняя палата парламента) Австрии пройдут 29 сентября.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил телеканалу ORF федеральный канцлер республики Карл Нехаммер.

"Я удивлен, что это вызвало такой ажиотаж, потому что я и [вице-канцлер] Вернер Коглер не говорим ничего другого", - сказал он, комментируя ранее заявленную представителем его партии, министром сельского хозяйства Норбертом Тотшнигом дату голосования.

Нехаммер представляет правящую Австрийскую народную партию (АНП), Коглер - ее партнера по коалиции в лице "Зеленых". Согласно данным социологического опроса от 7 февраля, опубликованным Австрийским агентством печати, АНП (21,9%) и "Зеленые" (8,3%) суммарно пользуются поддержкой 30,2% избирателей. Самой популярной политической силой страны является Австрийская партия свободы, за нее готовы отдать свои голоса 27,7% австрийцев.

Ранее несколько австрийских СМИ сообщали о планах АНП распустить правящую коалицию и провести выборы досрочно, чтобы остановить падение популярности партии. До этого канцлер публично не подтверждал намерение своей партии провести выборы в обозначенный национальным законодательством срок и отказаться от организации досрочного голосования.

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