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Выборы в местные органы власти могут стать самыми дорогими в истории Польши

Выборы в местные органы власти могут стать самыми дорогими в истории Польши Выборы в местные органы власти, первый тур которых намечен на 7 апреля, могут стать самыми дорогими в истории современной Польши.
Другие страны
6 марта 2024 г. 10:56
Выборы в местные органы власти могут стать самыми дорогими в истории Польши

Выборы в местные органы власти, первый тур которых намечен на 7 апреля, могут стать самыми дорогими в истории современной Польши.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом пишет интернет-портал interia.pl.

По данным Национального избирательного бюро (НИБ), в настоящее время самыми дорогими с 1989 года считаются парламентские выборы 15 октября 2023 года, которые обошлись польскому налогоплательщику в 300 млн злотых (около 75 млн долларов).

По информации портала, на проведение этих выборов в местные органы власти правительство выделило значительно большую сумму - 875 млн злотых (около 218 млн долларов). Это объясняется тем, что руководство НИБ полагает, что выборы в отличие от парламентских неизбежно пройдут в два тура - 7 и 21 апреля.

Помимо этого, уже принято решение увеличить вознаграждение для членов избирательных комиссий. За работу по подсчету голосов в первом туре председатели избиркомов получат по 900 злотых (225 долларов), их заместители - по 800 злотых (200 долларов), а рядовые члены комиссий - по 700 злотых (175 долларов). Вознаграждение за работу на втором туре будет в два раза меньшим, поскольку предполагается, что и работы по подсчету голосов окажется значительно меньше.

Выборы в местные органы власти проводятся в Польше раз в пять лет.

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Версия на английском языке Upcoming local elections might become most expensive in Polish history

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