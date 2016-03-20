Выборы в Казахстане проходят в спокойной обстановке

Баку. 20 марта. REPORT.AZ/ Внеочередные выборы в мажилис (нижнюю палату) парламента Казахстана и выборы депутатов маслихатов (местных представительных органов власти) страны проходят в спокойной обстановке и без нарушений, сообщил в воскресенье журналистам секретарь ЦИК Казахстана Бахыт Мельдешев, информирует Report со ссылкой на РИА "Новости".

"В настоящее время приступили к голосованию все участки, расположенные на территории Республики Казахстан. Голосование, по данным, поступившим на данный момент, проходит транспарентно, честно, открыто, без нарушений, в спокойной и деловой обстановке и в соответствии с нормами избирательного законодательства", — сообщил Мельдешев на брифинге.

"Наблюдателям обеспечены все условия для беспрепятственного мониторинга избирательного процесса на всех его стадиях", — добавил секретарь ЦИК.

На досрочных выборах в нижнюю палату парламента Казахстана в воскресенье будут избраны 107 депутатов, в том числе 98 — по партийным спискам, а еще девять — от Ассамблеи народа Казахстана (орган, созданный для обеспечения межэтнического согласия).

За места в нижней палате парламента борются шесть политических сил — правящая партия "Нур Отан" (Свет Отечества), партия "Ак жол" (Светлый путь), "Ауыл" (Село), Коммунистическая народная партия Казахстана, Общенациональная социал-демократическая партия и партия "Бирлик" (Единство).