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Выборы в Бундестаг пройдут 26 сентября 2021 года

Выборы в Бундестаг пройдут 26 сентября 2021 года По итогам выборов также определится кабинет министров во главе с канцлером
Другие страны
9 декабря 2020 г. 19:50
Выборы в Бундестаг пройдут 26 сентября 2021 года

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер назначил на конец сентября следующего года выборы в парламент.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном в среду сообщении канцелярии главы государства.

"Выборы в Бундестаг 20-го созыва пройдут 26 сентября 2021 года", - отметили в канцелярии Штайнмайера. Ранее эту дату предложило правительство.

По итогам парламентских выборов в Германии определяется не только состав Бундестага, но и кабинет министров во главе с канцлером. Население голосует за партии, каждая из которых выдвигает своего кандидата на должность главы правительства. Кабмин формирует либо набравшая абсолютное большинство партия, либо межпартийная коалиция.

Сейчас в ФРГ правит коалиция Христианско-демократического союза, Христианско-социального союза и Социал-демократической партии Германии.

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