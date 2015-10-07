Выборы пяти новых непостоянных членов Совбеза ООН состоятся 15 октября

Баку. 7 октября. REPORT.AZ/ 15 октября в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке Генеральная Ассамблея ООН проведет выборы пяти новых непостоянных членов Совета Безопасности ООН на 2016-2017 годы. Как сообщает Report, на место от группы восточноевропейских государств претендуют только один кандидат - Украина.

За места для группы африканских и азиатско-тихоокеанских государств будут бороться Египет, Сенегал и Япония. От группы латиноамериканских государств на одно место выдвинута кандидатура Уругвая.

С 31 декабря свои кресла в Совете Безопасности освободят Иордания, Нигерия, Литва, Чад и Чили.

Совет Безопасности ООН состоит из пятнадцати членов Организации. Великобритания, Китай, Франция, Россия и Соединенные Штаты Америки являются постоянными членами Совета Безопасности. Еще десять непостоянных членов избираются Генеральной Ассамблеей на два года. Каждый год проводится замена пяти из них.