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Выборы президента ЮАР состоятся 14 июня

Выборы президента ЮАР состоятся 14 июня Выборы следующего президента Южно-Африканской Республики состоятся 14 июня на заседании нового состава нижней палаты парламента - Национальной ассамблеи.
Другие страны
10 июня 2024 г. 19:25
Выборы президента ЮАР состоятся 14 июня

Выборы следующего президента Южно-Африканской Республики состоятся 14 июня на заседании нового состава нижней палаты парламента - Национальной ассамблеи.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом объявил главный судья ЮАР Раймонд Зондо.

"Следующий президент ЮАР будет избран в пятницу, 14 июня, в Кейптауне на первой сессии Национальной ассамблеи, которая начнет свою работу в 10:00", - сообщил он.

Партия "Африканский национальный конгресс" (АНК) выдвинула на пост главы государства действующего президента ЮАР и своего лидера Сирила Рамапосу. Ему необходимо набрать половину плюс один голос депутатов палаты, которая насчитывает 400 человек.

Как сообщалось ранее, по итогам состоявшихся в ЮАР 29 мая всеобщих выборов АНК завоевала в Национальной ассамблее 159 депутатских мандатов. Ей не хватает 42 голосов для формирования правительства и переизбрания Рамапосы на второй президентский срок.

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