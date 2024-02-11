Выборы президента Венгрии пройдут в марте

Новый президент Венгрии вместо уходящей в отставку Каталин Новак будет избран в марте.

Новый президент Венгрии вместо уходящей в отставку Каталин Новак будет избран в марте.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил лидер парламентской фракции правящей партии "ФИДЕС - Венгерский гражданский союз" Мате Кочиш, выступая в воскресной программе радиостанции Kossuth.

Напомним, что 10 февраля Новак объявила о своей отставке на фоне скандала с помилованием человека, вовлеченного в преступление на почве педофилии. Кочиш пояснил, что если 11 февраля она направит в парламент официальное заявление о сложении своих полномочий, то депутаты должны будут рассмотреть его в течение 15 дней.

"Они смогут принять решение по поводу отставки в первый день весенней сессии, которая начнется 26 февраля", - сказал лидер фракции.

Он не сомневается, что парламент Венгрии, который в соответствии с конституцией избирает президента, утвердит отставку Новак. После этого в течение 30 дней должны быть проведены выборы главы государства. "Это означает, что в марте в Венгрии будет новый президент", - заявил Кочиш. Партия "ФИДЕС - Венгерский гражданский союз" и ее младшие союзники - христианские демократы - располагают в парламенте 135 из 199 депутатских мандатов.