Выборы президента Венгрии пройдут в марте

Новый президент Венгрии вместо уходящей в отставку Каталин Новак будет избран в марте.
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Напомним, что 10 февраля Новак объявила о своей отставке на фоне скандала с помилованием человека, вовлеченного в преступление на почве педофилии. Кочиш пояснил, что если 11 февраля она направит в парламент официальное заявление о сложении своих полномочий, то депутаты должны будут рассмотреть его в течение 15 дней.
"Они смогут принять решение по поводу отставки в первый день весенней сессии, которая начнется 26 февраля", - сказал лидер фракции.
Он не сомневается, что парламент Венгрии, который в соответствии с конституцией избирает президента, утвердит отставку Новак. После этого в течение 30 дней должны быть проведены выборы главы государства. "Это означает, что в марте в Венгрии будет новый президент", - заявил Кочиш. Партия "ФИДЕС - Венгерский гражданский союз" и ее младшие союзники - христианские демократы - располагают в парламенте 135 из 199 депутатских мандатов.