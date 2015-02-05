Выборы президента Польши пройдут 10 мая

Баку. 5 февраля. REPORT.AZ/ Президентские выборы в Польше назначены на 10 мая, объявил маршал Сейма Радослав Сикорский. Дата совпадает по времени с торжествами по случаю 70-летия окончания Второй мировой войны, отмечает Ассошиэйтед пресс.

Сикорский не видит оснований беспокоиться о том, что день выборов слишком близок ко времени торжеств.

Ранее Польша и Россия вступили в дипломатический спор о месте проведения парада Победы, информирует Report со ссылкой на BBC.

По традиции парад Победы проходит в Москве 9 мая. Польша, как и многие другие страны Запада, отмечают окончание войны 8 мая.

Президент Польши Бронислав Коморовский предложил провести польский парад в Вестерплятте на Балтике, где немцы нанесли удар по Польше в первый день войны 1 сентября 1939 года.

Конкуренцию Коморовскому на предстоящих выборах намерены составить консерватор Анджей Дуда, депутат сейма Анна Гродская, сменившая пол с мужского на женский, и 35-летняя красавица Магдалена Огорек, бывшая телеведущая.