Выборы президента Ливана перенесены в 33-й раз

Баку. 16 декабря. REPORT.AZ/ Депутаты однопалатного парламента Ливана вновь не смогли избрать президента республики.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило национальное информационное агентство "Аль-Ватания".

Отмечается, что по причине отсутствия кворума спикер Набих Берри перенес выборы в 33-й раз подряд, теперь на 7 января 2016 года.

Высший государственный пост остается вакантным с тех пор, как президентский дворец в Баабде покинул 25 мая 2014 года Мишель Сулейман. Согласно конфессиональному устройству Ливана, на пост главы государства выдвигается представитель общины маронитов, которые составляют большинство среди местных христиан.