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Выборы президента Италии назначены на 24 января

Выборы президента Италии назначены на 24 января Нижняя палата парламента Италии назначила заседание для голосования за нового президента страны на 24 января.
Другие страны
4 января 2022 г. 17:16
Выборы президента Италии назначены на 24 января

Нижняя палата парламента Италии назначила заседание для голосования за нового президента страны на 24 января.

Как передает Report со ссылкой на Associated Press голосование продлится несколько дней, оно пройдет в несколько туров.

Основная борьба развернется между премьер-министром Марио Драги и экс-премьером Сильвио Берлускони.

Полномочия нынешнего президента Италии Серджио Маттареллу истекают 3 февраля. Ему 80 лет, он отказался от попытки переизбраться на второй срок.

Правоцентристы, опережающие левые партии, поддерживают на эту должность кандидатуру Берлускони. Берлускони до сих пор активно участвует в итальянской политической жизни. Он возглавляет партию правого толка "Вперед, Италия". Однако, в последнее время у бывшего премьера участились проблемы со здоровьем. В 2021 году он уже несколько раз попадал в больницу.

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