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Выборы президента Беларуси признаны состоявшимися

Выборы президента Беларуси признаны состоявшимися Более 50% избирателей отдали свои голоса на выборах президента Беларуси, выборы состоялись.
Другие страны
26 января 2025 г. 14:37
Выборы президента Беларуси признаны состоявшимися

Более 50% избирателей отдали свои голоса на выборах президента Беларуси, выборы состоялись.

Как передает Report, об этом сообщил заместитель председателя ЦИК Алексей Башан.

По последней информации, явка составила 56,64%.

Отметим, что соперниками действующего главы государства Александра Лукашенко на выборах являются председатель Либерально-демократической партии Олег Гайдукевич, предприниматель Анна Канопацкая, первый секретарь ЦК Компартии Сергей Сыранков и председатель Республиканской партии труда и справедливости Александр Хижняк.

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Версия на азербайджанском языке Belarusda prezident seçkiləri baş tutmuş elan edilib

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