Выборы президента Беларуси признаны состоявшимися

Более 50% избирателей отдали свои голоса на выборах президента Беларуси, выборы состоялись.
Как передает Report, об этом сообщил заместитель председателя ЦИК Алексей Башан.
По последней информации, явка составила 56,64%.
Отметим, что соперниками действующего главы государства Александра Лукашенко на выборах являются председатель Либерально-демократической партии Олег Гайдукевич, предприниматель Анна Канопацкая, первый секретарь ЦК Компартии Сергей Сыранков и председатель Республиканской партии труда и справедливости Александр Хижняк.