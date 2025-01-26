Выборы президента Беларуси признаны состоявшимися

Более 50% избирателей отдали свои голоса на выборах президента Беларуси, выборы состоялись.

Более 50% избирателей отдали свои голоса на выборах президента Беларуси, выборы состоялись.

Как передает Report, об этом сообщил заместитель председателя ЦИК Алексей Башан.

По последней информации, явка составила 56,64%.

Отметим, что соперниками действующего главы государства Александра Лукашенко на выборах являются председатель Либерально-демократической партии Олег Гайдукевич, предприниматель Анна Канопацкая, первый секретарь ЦК Компартии Сергей Сыранков и председатель Республиканской партии труда и справедливости Александр Хижняк.