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    Выборы президента Австрии перенесены из-за некачественного клея

    Об этом заявил на пресс-конференции министр внутренних дел страны Вольфганг Соботка

    Баку. 12 сентября. REPORT.AZ/ Повторные президентские выборы в Австрии, назначенные на 2 октября, перенесены на неопределенный срок. Как сообщает Report со ссылкой на Би-би-си, об этом заявил на пресс-конференции министр внутренних дел страны Вольфганг Соботка.

    Причиной переноса стал некачественный клей, которым запечатывали конверты для голосования по почте. В результате конверты с бюллетенями могли открыться. 

    "Мы не можем оценить, сколько конвертов и какие именно могли открыться", -  заявил Соботка.

    На данный момент обсуждаются разные даты следующих выборов. По словам Соботки, речь идет о 27 ноября или 4 декабря.

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