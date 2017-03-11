Выборы нового президента Южной Кореи могут пройти 9 мая

Баку. 11 марта. REPORT.AZ/ Выборы нового президента Южной Кореи могут состояться 9 мая.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявления председателя Национальной избирательной комиссии.

Он также выразил обеспокоенность, что политические разногласия могут привести накалить обстановку в стране, и призвал общественность преодолеть сложившуюся в стране ситуацию и принять участие в голосовании.

10 марта Конституционный суд Южной Кореи утвердил импичмент президента страны Пак Кын Хе. Пак Кын Хе стала первым демократически избранным лидером страны, потерявшим пост в результате импичмента. Согласно конституции страны, выборы нового президента должны состояться в течение 60 дней.

Обязанности президента Республики Корея в настоящее время исполняет премьер-министр Хван Ге Ан.