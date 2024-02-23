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Великобритания присоединилась к ограничениям ЕС на импорт стали из РФ

Великобритания присоединилась к ограничениям ЕС на импорт стали из РФ Великобритания (наряду со Швейцарией и Норвегией) присоединилась к списку стран-партнеров Евросоюза по запрету на импорт российских стали и чугуна.
Другие страны
23 февраля 2024 г. 16:19
Великобритания присоединилась к ограничениям ЕС на импорт стали из РФ

Великобритания (наряду со Швейцарией и Норвегией) присоединилась к списку стран-партнеров Евросоюза по запрету на импорт российских стали и чугуна.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в постановлении Совета ЕС, опубликованном в "Официальном журнале ЕС".

При ввозе товаров, произведенных из черных металлов, из этих стран импортерам союза не требуется документального подтверждения того, что сырье не происходит из России.

В марте 2022 года Евросоюз запретил импорт стали и чугуна из России. В октябре 2022 года ЕС запретил импорт из России стального проката и полуфабрикатов, но предоставил период отсрочки действия запрета для определенных видов слябов до 1 октября 2024 года. Позднее этот "льготный" период для возможного ввоза в ЕС отдельных видов стальных полуфабрикатов был продлен до 1 октября 2028 года.

Ранее Совет ЕС сообщил, что Евросоюз утвердил 13-й пакет санкций против России, в рамках которого ввел ограничительные меры в отношении 106 физических и 88 юридических лиц.

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Версия на английском языке UK joins EU restrictions on steel imports from Russia

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