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Выборы нового председателя правящей в Японии ЛДП пройдут 27 сентября

Выборы нового председателя правящей в Японии ЛДП пройдут 27 сентября Выборы нового председателя правящей в Японии Либерально-демократической партии (ЛДП), который станет следующим премьер-министром страны, пройдут 27 сентября.
Другие страны
20 августа 2024 г. 07:19
Выборы нового председателя правящей в Японии ЛДП пройдут 27 сентября

Выборы нового председателя правящей в Японии Либерально-демократической партии (ЛДП), который станет следующим премьер-министром страны, пройдут 27 сентября.

Как передает Report со ссылкой на агентство Kyodo, соответствующее решение было принято по итогам заседания партийного комитета по управлению выборами.

Избирательная кампания начнется 12 сентября и продлится 15 дней - на три дня дольше, чем во время проведения предыдущих выборов председателя партии в 2021 году. Также такой график позволит премьер-министру Фумио Кисиде принять участие в сессии Генассамблеи ООН, которая начнется 24 сентября.

Первым свою кандидатуру на предстоящих выборах выдвинул экс-министр экономической безопасности Такаюки Кобаяси. Помимо него, в выборах также планируют принять участие сразу пять членов действующего кабмина: глава МИД Ёко Камикава, министр по вопросам цифровизации Таро Коно, министр экономики, торговли и промышленности Кэн Сайто, министр экономической безопасности Санаэ Такаити, генеральный секретарь кабмина Ёсимаса Хаяси. Предполагаемым участником выборов считается также действующий генеральный секретарь ЛДП Тосимицу Мотэги.

В списке наиболее вероятных кандидатов числятся также экс-министр обороны Сигэру Исиба, бывший генсек правительства Кацунобу Като, экс-министр охраны окружающей среды Синдзиро Коидзуми и бывший министр по административным делам и коммуникациям Сэйко Нода.

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Версия на английском языке Japan's ruling party sets leadership race for September 27

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