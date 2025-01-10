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Выборы нового лидера Либеральной партии Канады пройдут 9 марта

Выборы нового лидера Либеральной партии Канады пройдут 9 марта Либеральная партия Канады объявила, что выборы ее нового лидера, который заменит Джастина Трюдо на посту премьер-министра, состоятся 9 марта.
Другие страны
10 января 2025 г. 09:11
Выборы нового лидера Либеральной партии Канады пройдут 9 марта

Либеральная партия Канады объявила, что выборы ее нового лидера, который заменит Джастина Трюдо на посту премьер-министра, состоятся 9 марта.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters.

Трюдо 6 января заявил о намерении покинуть должность главы правительства и лидера партии после избрания его преемника. Он будет продолжать исполнять свои обязанности до завершения процесса передачи полномочий.

О планах баллотироваться на пост премьер-министра официально пока заявил только депутат канадского парламента индийского происхождения Чандра Арья. Интерес к участию в выборах также выразили министр иностранных дел Мелани Жоли, министр инноваций Франсуа-Филипп Шампань, министр природных ресурсов Джонатан Уилкинсон и министр занятости Стивен Маккиннон.

Джастин Трюдо возглавлял правительство Канады почти десять лет. В декабре телеканал CBC сообщал, что за отставку господина Трюдо выступает более трети депутатов правящей партии Канады.

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