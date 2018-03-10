Выборы главы Каталонии отложили из-за сидящего в тюрьме кандидата

Баку. 10 марта. REPORT.AZ/ Парламент Каталонии отложил выборы нового главы региона, поскольку кандидат на этот пост Жорди Санчес находится в тюрьме.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters.

Верховный суд Испании не разрешил Санчесу покинуть камеру, чтобы поучаствовать в парламентской сессии. Отмечается, что он обвиняется в мятеже и подстрекательстве к бунту в рамках референдума о независимости Каталонии в октябре прошлого года.

В настоящий момент сторонники независимости оспаривают решение испанского суда в ЕСПЧ.