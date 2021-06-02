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Выборы генсека ООН запланировали на июнь

Выборы генсека ООН запланировали на июнь Выборы генерального секретаря ООН, как планируется, пройдут в текущем месяце, единственным кандидатом сейчас является Антониу Гутерриш.
Другие страны
2 июня 2021 г. 01:20
Выборы генсека ООН запланировали на июнь

Выборы генерального секретаря ООН, как планируется, пройдут в текущем месяце, единственным кандидатом сейчас является Антониу Гутерриш.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом во вторник заявил постоянный представитель Эстонии при ООН Свен Юргенсон на пресс-конференции в связи с началом эстонского председательства в Совете Безопасности (СБ) всемирной организации в июне.

Как он отметил, "очень важное для ООН событие состоится в июне - это выборы нового генерального секретаря". "Это произойдет во время нашего председательства", - констатировал Юргенсон. Дата еще не окончательно не определена, добавил он.

Эстонский постпред констатировал, что Гутерриш является "на данным момент единственным кандидатом". "В следующий раз, возможно, будет больше кандидатов", - полагает Юргенсон.

В начале января Гутерриш сообщил в письме Генассамблее и Совету Безопасности ООН, что выдвигает свою кандидатуру на второй срок в качестве генерального секретаря ООН. Первый срок полномочий Гутерриша истекает в конце 2021 года.

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