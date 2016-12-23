Выборщиков американского штата Вашингтон оштрафуют за то, как они проголосовали

Баку. 23 декабря. REPORT.AZ/ Четыре выборщика американского штата Вашингтон оштрафованы на 1 тыс. долларов США после того, как они отдали голос не в пользу кандидата в президенты от демократов Хиллари Клинтон, сообщает Report со ссылкой на Associated Press.

Официальный представитель секретаря штата Вашингтон Дэвид Аммонс, сообщил, что у этих "неверных" выборщиков (faithless elector) будет 60 дней, чтобы выплатить штраф, иначе дело дойдет до суда.

Клинтон по результатам всеобщего голосования победила в штате Вашингтон, что принесло ей 12 голосов выборщиков. Закон обязывает представителей штата проголосовать согласно волеизъявлению его жителей. Однако на голосовании коллегии выборщиков 19 декабря за Клинтон было отдано только восемь голосов, еще четыре получили другие кандидаты.

Всего во время голосования коллегии выборщиков, куда входят 538 человек, правила нарушили семеро из них. Это стало рекордом с 1836 года, когда свое решение изменили 23 члена коллегии.