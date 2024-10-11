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ВВС Южной Кореи впервые за семь лет запустили на учениях ракету Taurus

ВВС Южной Кореи впервые за семь лет запустили на учениях ракету Taurus ВВС Республики Корея в ходе учений с боевыми стрельбами запустили крылатые ракеты Taurus, что произошло впервые с 2017 года.
Другие страны
11 октября 2024 г. 09:03
ВВС Южной Кореи впервые за семь лет запустили на учениях ракету Taurus

ВВС Республики Корея в ходе учений с боевыми стрельбами запустили крылатые ракеты Taurus, что произошло впервые с 2017 года.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на военных.

Указывается, что ракеты были запущены 8 и 10 октября с истребителей F-15K. Ракеты пролетели около 400 км и поразили заданную цель в Желтом море.

Истребители F-35A и KF-16 ВВС Республики Корея провели тренировки по перехвату крылатых ракет.

В прошлый раз Республика Корея использовала Taurus на учениях в 2017 году в качестве демонстрации силы после ядерных испытаний в КНДР.

Эти крылатые ракеты могут достичь любой цели в КНДР в течение 15 минут, если будут запущены из окрестностей Сеула, пишет Yonhap.

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Версия на азербайджанском языке Cənubi Koreya ordusu son 7 ildə ilk dəfə təlimlərdə “Taurus” raketi atıb

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