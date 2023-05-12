ВВС Южной Кореи начали регулярные маневры с участием 60 самолетов

Военно-воздушные силы (ВВС) Республики Корея в пятницу на базе в городе Чхонджу начали масштабные регулярные учения Soaring Eagle с привлечением около 60 самолетов, в том числе малозаметных истребителей F-35A.

Военно-воздушные силы (ВВС) Республики Корея на базе в городе Чхонджу начали масштабные регулярные учения Soaring Eagle с привлечением около 60 самолетов, в том числе малозаметных истребителей F-35A.

Как передает Report со ссылкой на Yonhap News Agency, маневры продлятся до 19 мая, в них принимают участие примерно 260 человек. Помимо F-35A, в учениях задействованы истребители F-15K, KF-16 и самолет-заправщик KC-330. Тренировки предусматривают несколько сценариев, в том числе проникновение сил специального назначения противника или его авиации на территорию Республики Корея, а также запуск крылатой ракеты.