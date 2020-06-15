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ВВС Турции уничтожили объекты курдов в Северном Ираке

ВВС Турции уничтожили объекты курдов в Северном Ираке

Турецкая авиация нанесла удары по 81 цели Рабочей партии Курдистана на севере Ирака в рамках начатой минувшей ночью операции Pence - Kartal ("Лапа - Орел"). 

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в понедельник сообщило Министерство национальной обороны Турции на своей странице в Twitter.

"В ходе операции был уничтожен 81 объект террористов, угрожающих нашей стране, нации и границам. В их числе укрытия, схроны и пещеры. Самолеты благополучно вернулись на свои базы", - сообщило ведомство. Минобороны подчеркнуло, что намерено "вести борьбу до последнего нейтрализованного террориста".

Операция проводится в североиракских регионах Синджар, Караджак, Кандиль, Зап, Авашин-Басьян и Хакурк. ВС Турции применяют только авиацию для нанесения точечных ударов по целям РПК.

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