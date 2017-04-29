ВВС Турции уничтожили 89 террористов на севере Ирака и Сирии

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Баку. 29 апреля. REPORT.AZ/ Генштаб ВС Турции обнародовал разведданные по количеству террористов, уничтоженных в ходе воздушной операции ВВС Турции на севере Ирака и в Сирии.

Как сообщает Report со ссылкой на Anadolu, в результате авиаударов по базе ответвлений террористической организации ПКК – PYD и YPG в районе Синджар на севере Ирака 25 апреля были уничтожены 40 террористов.

Еще 49 террористов, в том числе 4 полевых командира, уничтожены в этот же день в ходе авиарейда в районе Карачок на севере Сирии.