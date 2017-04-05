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    ВВС Турции уничтожили 6 террористов РКК

    ВВС Турции нанесли удары по объектам террористов© Foto: "Anadolu"

    Баку. 5 апреля. REPORT.AZ/ ВВС Турции нанесли удары по объектам террористов PKK в юго-восточной провинции Битлис.

    Как передает Report, со ссылкой на Anadolu, об этом сообщает Генштаб ВС Турции.

    Удары нанесены вечером четвертого апреля, и в результате уничтожены убежища, огневые позиции и укрытия террористов.

    Обезврежены шесть террористов. США и Европейский союз внесли PKK в списки террористических организаций. Террористическая организация PKK совершает вооруженные нападения на государственные структуры и граждан Турции.

    Несмотря на попытки Турции найти пути урегулирования создавшейся ситуации, террористическая организация PKK с июля прошлого года возобновила вооруженные нападения.

    С этого времени погибли около 500 мирных жителей и 800 сотрудников сил безопасности. В ходе операций сил безопасности уничтожено или арестовано более 10 тысяч террористов PKK.

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