ВВС Турции уничтожила 340 целей в ходе операции в Африне

Баку. 27 января. REPORT.AZ/ Турецкая военная авиация уничтожила 340 целей в рамках проведения операции "Оливковая ветвь" в районе Африн на севере Сирии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении турецкого Генштаба.

"ВВС в ходе операции "Оливковая ветвь" уничтожили 340 целей, среди которых были убежища, схроны с боеприпасами и огневые позиции террористов из отрядов "Сил народной самообороны" (СНС), Рабочей партии Курдистана, партии "Демократический союз" (ДС) и экстремистской группировки "Исламское государство" (ИГ). Было уничтожено не менее 394 террористов", - говорится в документе.