ВВС Турции провели патрулирование границы с Сирией силами 18 истребителей

Баку. 25 ноября. REPORT.AZ/ Генштаб Турции провел одну из самых крупных за последнее время операций по патрулированию турецко-сирийской границы.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, в распространенном заявлении генштаба говорится, что в операции одновременно участвовали 18 истребителей F-16.

Информацию о том, за какими конкретно участками границы велось наблюдение, военные не предоставили.

Между тем, по данным Анатолийского агентства, военное командование после инцидента со сбитым российским самолетом перебросило из западных регионов в провинцию Хатай на границу с Сирией дополнительно 20 танков. "Танки были доставлены в город Газиантеп по железной дороге и погружены на армейские грузовики. Под эскортом полиции и жандармерии они были доставлены в расположение Пятой бронетанковой бригады", - сообщает агентство.