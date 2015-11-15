ВВС Турции поразили 44 цели РПК в Северном Ираке

Баку. 15 ноября. REPORT.AZ/ Истребители F-4 и F-16 ВВС Турции провели в воскресенье массированную атаку на позиции террористической Рабочей партии Курдистана (РПК) в Северном Ираке, поразив 44 цели, сообщает газета Hurriyet со ссылкой на военный источник.

Report со ссылкой на РИА "Новости" отмечает, что цели курдских боевиков были поражены в районе горы Кандиль. По информации источника, турецкие истребители атаковали укрытия и склады вооружений боевиков, которые они пытались восстановить после ранее нанесенных авиаударов.

Истребители ВВС Турции с 24 июля атакуют позиции РПК в юго-восточных турецких провинциях и на севере Ирака.