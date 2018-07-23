ВВС Турции нейтрализовали 8 террористов

Баку. 23 июля. REPORT.AZ/ Восемь террористов PKK уничтожено в результате ударов ВВС Турции, нанесенных 20-21 июля по объектам террористов в районах Авашин-Басьян и Зап на севере Ирака, а также в турецкой провинции Хаккари.

Как передает Report, со ссылкой на "Anadolu", об этом сообщает Генштаб ВС Турции.

Впервые террористы PKK заявили о себе в 1984 году. В последующие годы террористы РКК совершали кровавые теракты, чтобы дестабилизировать ситуацию и расколоть Турцию. США и Европейский союз внесли PKK в списки террористических организаций.