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    ВВС Турции нейтрализовали 19 террористов

    © Foto: "Anadolu"

    Баку. 1 сентября. REPORT.AZ/  В результате ударов ВВС Турции по районам Зап, Кара и Хакурк на севере Ирака нейтрализовано 19 террористов сепаратисткой террористической организации РКК. 

    Об этом сообщил Генштаб ВС Турции в Twitter, передает Report.  Впервые террористы PKK заявили о себе в 1984 году. В последующие годы террористы РКК совершали кровавые теракты, чтобы дестабилизировать ситуацию и расколоть Турцию. США и Европейский союз внесли PKK в списки террористических организаций. Террористическая организация PKK совершает вооруженные нападения на государственные структуры и граждан Турции.

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