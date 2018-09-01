ВВС Турции нейтрализовали 19 террористов

Баку. 1 сентября. REPORT.AZ/ В результате ударов ВВС Турции по районам Зап, Кара и Хакурк на севере Ирака нейтрализовано 19 террористов сепаратисткой террористической организации РКК.

Об этом сообщил Генштаб ВС Турции в Twitter, передает Report. Впервые террористы PKK заявили о себе в 1984 году. В последующие годы террористы РКК совершали кровавые теракты, чтобы дестабилизировать ситуацию и расколоть Турцию. США и Европейский союз внесли PKK в списки террористических организаций. Террористическая организация PKK совершает вооруженные нападения на государственные структуры и граждан Турции.