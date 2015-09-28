ВВС Турции нанесли удары по позициям курдских боевиков на севере Ирака

Баку. 28 сентября. REPORT.AZ/ Турецкие истребители атаковали в понедельник позиции боевиков запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Ирака.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Генштаба страны.

"В ходе авиаударов уничтожены заранее намеченные цели - укрытия и склады с вооружением, принадлежащие сепаратистской террористической организации (РПК - ред.) в районе Метина в Северном Ираке", - говорится в сообщении ведомства.