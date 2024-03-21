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ВВС Тайваня выделили $110 млн на строительство укрытий для истребителей

ВВС Тайваня выделили $110 млн на строительство укрытий для истребителей Вооруженные силы Тайваня выделили 3,48 млрд новых тайваньских долларов (около $110 млн) на строительство укрепленных железобетонных укрытий для защиты истребителей от ударов с воздуха.
Другие страны
21 марта 2024 г. 11:44
ВВС Тайваня выделили $110 млн на строительство укрытий для истребителей

Вооруженные силы Тайваня выделили 3,48 млрд новых тайваньских долларов (около $110 млн) на строительство укрепленных железобетонных укрытий для защиты истребителей от ударов с воздуха.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета "Цзыю шибао".

По ее данным, проект под кодовым названием P003 предусматривает строительство на авиабазе Цинцюаньган (уезд Тайчжун) шести арочных укрытий, в каждом из которых можно будет разместить до четырех истребителей. Таким образом, в них смогут укрываться в общей сложности 24 самолета.

Строительство должно быть завершено к 2027 году. Согласно проектной документации, укрытия должны выдерживать попадания авиабомб весом до 3,3 тыс. фунтов (около 1,5 тонны).

Как отмечает издание, первоначально проект предусматривал строительство укрытий для 36 самолетов, однако на участие в тендере не поступило ни одной заявки. В итоге ВВС Тайваня приняли решение сократить масштаб строительства на треть.

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