ВВС США завершают подготовку планов масштабной реорганизации

Военно-воздушные и Космические силы США завершают разработку планов масштабной реорганизации.
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Предполагается, что затем в ближайшие несколько недель будут, в частности, консолидированы некоторые командования ВВС, произойдет интеграция формирований истребительной и бомбардировочной авиации в единые части, укрепление структур, отвечающих за планирование и бюджетные процессы. Цель всех этих и иных намечаемых изменений заключается в том, чтобы наделить ВВС и Космические силы США возможностями лучше конкурировать с Народно-освободительной армией Китая, говорится в публикации.