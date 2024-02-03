ВВС США завершают подготовку планов масштабной реорганизации

Военно-воздушные и Космические силы США завершают разработку планов масштабной реорганизации.

Военно-воздушные и Космические силы США завершают разработку планов масштабной реорганизации.

Как передает Report , об этом сообщила газета Politico, по информации которой официально о предстоящих преобразованиях будет объявлено на ежегодном симпозиуме неправительственной Ассоциации ВВС и Космических сил США, намеченном на 12 февраля в штате Колорадо.

Предполагается, что затем в ближайшие несколько недель будут, в частности, консолидированы некоторые командования ВВС, произойдет интеграция формирований истребительной и бомбардировочной авиации в единые части, укрепление структур, отвечающих за планирование и бюджетные процессы. Цель всех этих и иных намечаемых изменений заключается в том, чтобы наделить ВВС и Космические силы США возможностями лучше конкурировать с Народно-освободительной армией Китая, говорится в публикации.