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ВВС США завершают подготовку планов масштабной реорганизации

ВВС США завершают подготовку планов масштабной реорганизации Военно-воздушные и Космические силы США завершают разработку планов масштабной реорганизации.
Другие страны
3 февраля 2024 г. 00:27
ВВС США завершают подготовку планов масштабной реорганизации

Военно-воздушные и Космические силы США завершают разработку планов масштабной реорганизации.

Как передает Report, об этом сообщила газета Politico, по информации которой официально о предстоящих преобразованиях будет объявлено на ежегодном симпозиуме неправительственной Ассоциации ВВС и Космических сил США, намеченном на 12 февраля в штате Колорадо.

Предполагается, что затем в ближайшие несколько недель будут, в частности, консолидированы некоторые командования ВВС, произойдет интеграция формирований истребительной и бомбардировочной авиации в единые части, укрепление структур, отвечающих за планирование и бюджетные процессы. Цель всех этих и иных намечаемых изменений заключается в том, чтобы наделить ВВС и Космические силы США возможностями лучше конкурировать с Народно-освободительной армией Китая, говорится в публикации.

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