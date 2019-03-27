ВВС США запросили у Конгресса $4,9 млрд на восстановление двух баз

ВВС США запросили у Конгресса выделение $4,9 млрд на восстановление двух своих баз в штатах Флорида и Небраска, пострадавших соответственно от урагана и наводнения.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении министра ВВС Хезер Уилсон.

Согласно распространенным данным, речь идет о необходимости выделения $1,2 млрд в течение 2019 года и еще 3,7 млрд из бюджета на 2020 и 2021 годы. Министр подчеркнула, что в случае отказа выделить эти средства ВВС придется пойти на издержки, которые могут привести к ослаблению готовности к боевым действиям. Решение о выделении средств должен принять Конгресс.

В октябре 2018 года ураган "Майкл", обрушившийся на юго-восточные штаты США, нанес "повсеместный катастрофический ущерб" базе американских ВВС Тиндалл во Флориде. В марте этого года в результате наводнения была затоплена база ВВС Оффатт, где расположен штаб Стратегического командования (СТРАТКОМ) Вооруженных сил (ВС) США.