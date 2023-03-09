ВВС США закупили вертолеты Grey Wolf для охраны ядерных баллистических ракет

ВВС США заключили с Boeing контракт на сумму 285 млн долларов на постройку первых 13 вертолетов MH-139A Grey Wolf для замены парка многоцелевых вертолетов Bell UH-1N Huey, охраняющих ядерные баллистические ракеты наземного базирования.

ВВС США заключили с Boeing контракт на сумму 285 млн долларов на постройку первых 13 вертолетов MH-139A Grey Wolf для замены парка многоцелевых вертолетов Bell UH-1N Huey, охраняющих ядерные баллистические ракеты наземного базирования.

Как передает Report, об этом сообщает New Atlas.

Отмечается, что Grey Wolf основан на гражданском коммерческом вертолете Boeing/AgustaWestland AW139, сборка которого в 2012 году была развернутся в России.

"Используя готовые компоненты и проверенную конструкцию, Boeing ожидает, что производственные и эксплуатационные расходы на обслуживание вертолета сэкономят ВВС 1 млрд долларов за весь срок службы парка", - отмечается в публикации.

Несмотря на экономичность, MH-139A по сравнению с UH-1N обладает вдвое большей дальностью полета и скоростью, на 30% более вместителен и может поднимать на 2,3 тыс. больше полезной нагрузки.