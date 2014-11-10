ВВС США за три дня нанесли 41 авиаудар по позициям ИГ в Сирии и Ираке

Баку. 10 ноября. REPORT.AZ/ Самолеты военно-воздушных сил США нанесли с пятницы по понедельник 23 авиаудара по позициям боевиков группировки "Исламское государство" (ИГ) в Сирии и 18 авиаударов — в Ираке.

Как сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление Центрального командования вооруженных сил США (CENTCOM), целями тринадцати ударов авиации в Сирии стали позиции боевиков в окрестностях города Кобани, еще десять были нанесены недалеко от города Дейр-эз-Зор (Dayr Az Zawr) на северо-востоке страны.

В Ираке семь авиаударов были нанесены по целям в районе городов Байджи, Эль-Фаллуджа, Мосул, Эр-Рамади, Эр-Рутба, Хадита и Аль-Каим, отмечает Report.

Информация о возможных жертвах среди боевиков отсутствует.

Террористическая организация "Исламское государство" провозгласила "халифат" на захваченных территориях Сирии и Ирака летом этого года. ИГ набрала наибольшую силу во время действий на территории Сирии, где воевала против правительственных сил и приобрела репутацию одной из самых жестоких. В результате действий боевиков погибли несколько тысяч мирных жителей, сотни тысяч стали беженцами и еще несколько тысяч человек находятся в заложниках.