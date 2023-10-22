ВВС США, Южной Кореи и Японии впервые провели учения вблизи Корейского полуострова

Республика Корея, США и Япония впервые провели трехсторонние учения авиации в регионе Корейского полуострова с участием американского бомбардировщика B-52H.

Республика Корея, США и Япония впервые провели трехсторонние учения авиации в регионе Корейского полуострова с участием американского бомбардировщика B-52H.

Как передает Report , об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на южнокорейских военных.

Учения состоялись к югу от полуострова в районе, где пересекаются опознавательные зоны ПВО Республики Корея и Японии. Как указывает агентство, в маневрах приняли участие японские и южнокорейские истребители и американский бомбардировщик B-52H, способный нести ядерное оружие.

По информации Yonhap, США ранее проводили учения с Японией и Южной Кореей в регионе вокруг Корейского полуострова по отдельности, но трехсторонние маневры авиации состоялись впервые. В южнокорейских ВВС отметили, что учения были проведены в соответствии с договоренностями трехстороннего саммита в американском Кэмп-Дэвиде (штат Мэриленд) и с целью укрепления потенциала "реагирования на ракетную и ядерную угрозы" КНДР. В Сеуле планируют и далее усиливать трехстороннее взаимодействие на основе союза с США.