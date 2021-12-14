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ВВС США уволили 27 военных за отказ от вакцинации

ВВС США уволили 27 военных за отказ от вакцинации ВВС США первыми в вооруженных силах страны разорвали контракт с 27 военнослужащими, отказавшимися вакцинироваться от COVID-19.
Другие страны
14 декабря 2021 г. 15:11
ВВС США уволили 27 военных за отказ от вакцинации

ВВС США первыми в вооруженных силах страны разорвали контракт с 27 военнослужащими, отказавшимися вакцинироваться от COVID-19.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Associated Press.

со ссылкой на представителя пресс-службы ВВС Энн Стефанек.

В качестве официальной причины указано невыполнение приказа министра обороны Ллойда Остина об обязательной вакцинации всего личного состава ВС.

Остин поручил командованию каждого вида ВС самостоятельно установить крайний срок выполнения его приказа. В ВВС он истек 2 ноября, в ВМС и Корпусе морской пехоты - 28 ноября, в сухопутных войсках обязали привиться не позднее 15 декабря. Глава Пентагона подчеркнул, что неподчинившиеся подлежат увольнению, за исключением тех, кто получит освобождение от вакцинации.

Из 1,3 млн солдат и офицеров действующих частей около 40 тыс. отказываются прививаться по разным причинам, в том числе свыше 14 тыс. бойцов сухопутных сил и около 25 тыс. военнослужащих из ВВС, ВМС и Корпуса морской пехоты. С учетом не желающих вакцинироваться резервистов и национальных гвардейцев, приписанных к ВВС, общее число "отказников" приближается к 50 тыс. человек.

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