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ВВС США уничтожили 13 боевиков на юге Сомали

ВВС США уничтожили 13 боевиков на юге Сомали Африканское командование Вооруженных сил США (AFRICOM) по запросу правительства Сомали санкционировало авиаудар на юге страны по расположениям террористической группировки "Аш-Шабаб".
Другие страны
27 августа 2023 г. 22:18
ВВС США уничтожили 13 боевиков на юге Сомали

Африканское командование Вооруженных сил США (AFRICOM) по запросу правительства Сомали санкционировало авиаудар на юге страны по расположениям террористической группировки "Аш-Шабаб".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, информация об этом размещена на официальном сайте AFRICOM.

Согласно информации, в результате операции ликвидированы 13 боевиков.

"Удар был нанесен 26 августа в 45 км к северо-западу от города Кисмайо в целях поддержки сомалийских сил, - информировало командование. - Согласно первоначальным оценкам, уничтожены 13 боевиков "Аш-Шабаб", среди мирных жителей пострадавших нет".

Группировка "Аш-Шабаб" появилась в Сомали в 2004 году. Она насчитывает до 10 тыс. боевиков.

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Версия на азербайджанском языке ABŞ Hərbi Hava Qüvvələri Somalidə 13 silahlını məhv edib

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