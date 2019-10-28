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ВВС США сообщили о выводе секретных спутников на орбиту

​ВВС США сообщили о выводе секретных спутников на орбиту

Военно-воздушные силы США сообщили о секретных спутниках, запущенных с секретного американского мини-шаттла X-37B.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, cпутник два года пробыл в космосе и возвратился на Землю.

По словам директора управления быстрых возможностей ВВС США Рэнди Вальдена, слова которого приводятся в сообщении ВВС, в ходе миссии были также проведены эксперименты исследовательской лаборатории.

Отмечается, что ранее о запуске спутников с шаттла не сообщалось.

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