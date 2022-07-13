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ВВС США провели успешное испытание гиперзвукового оружия

ВВС США провели успешное испытание гиперзвукового оружия Военно-воздушные силы Соединенных Штатов провели на этой неделе успешное испытание прототипа гиперзвукового оружия в рамках программы ARRW (Air-Launched Rapid Response Weapon).
Другие страны
13 июля 2022 г. 22:16
ВВС США провели успешное испытание гиперзвукового оружия

Военно-воздушные силы Соединенных Штатов провели на этой неделе успешное испытание прототипа гиперзвукового оружия в рамках программы ARRW (Air-Launched Rapid Response Weapon).

Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на свои источники.

В мае американские ВВС также сообщили о том, что стратегический бомбардировщик Boeing B-52H Stratofortress у "побережья на юге штата Калифорния успешно выпустил" гиперзвуковую ракету AGM-183A, разработанную в рамках программы ARRW. После отделения от самолета блок развил скорость, в пять раз превышающую скорость звука.

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