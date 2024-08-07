ВВС США получили вертолет Boeing MH-139A для патрулирования ядерных объектов

Военно-воздушные силы США получили первую модель многоцелевого серийного вертолета MH-139A Grey Wolf производства американской корпорации Boeing, предназначенного для патрулирования районов базирования ядерного оружия и транспортировки чиновников.

Военно-воздушные силы США получили первую модель многоцелевого серийного вертолета MH-139A Grey Wolf производства американской корпорации Boeing, предназначенного для патрулирования районов базирования ядерного оружия и транспортировки чиновников.

Как передает Report об этом сообщил американский еженедельник Defense News со ссылкой на руководителя программы по внедрению Boeing MH-139A Азима Хана.

"Поставка этого вертолета имеет решающее значение для будущего национальной безопасности, поскольку Grey Wolf будет играть важнейшую роль в поддержании ядерной триады США в течение следующих десятилетий", - сказал он.

Отмечается, что MH-139A представляет собой усовершенствованную версию вертолета итальянской компании Leonardo, новая разработка заменит вертолеты UH-1N Huey, использовавшиеся со "времен войны во Вьетнаме".

По информации статьи, первоначально в ВВС США планировали закупить 80 вертолетов MH-139. Однако теперь из-за ограниченного бюджета в ведомстве рассчитывают приобрести только 42 вертолета.